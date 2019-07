Družba Vabo, ki je največji koroški ponudnik nastanitvenih zmogljivosti, je imela žičniško in drugo pripadajočo infrastrukturo na Kopah v najemu vse od stečaja družbe GTC Kope v jeseni 2015.

Za nakup smučišča, ki ga je stečajna upraviteljica doslej skušala prodati na treh dražbah, se v družbi Vabo doslej niso odločili. Nazadnje je bil razlog ta, da ni bil razrešen spor za del zemljišča na območju žičnic na Kopah, kjer ima podjetje GTC Kope v stečaju vpisano stavbno pravico na zemljišču, ki pa so jo prerekali lastniki, ki so zemljišče kupili od Športnega centra Pohorje. Zdaj je to urejeno, je danes povedala Goriupova.

Na prvi dražbi marca lani je sicer izklicna cena za smučišče Kope bila določena pri 3,4 milijona evrov, na drugi dražbi konec lanskega avgusta je bila znižana na 2,38 milijona evrov, na tretji konec maja letos pa je bila določena pri 1,62 milijona evrov, kar je toliko kot na današnji, četrti dražbi.

Podjetje Vabo že več let razvija turistično ponudbo na Kopah, poleg zimske v zadnjih letih intenzivno tudi poletno ponudbo. V družbi stavijo na doživljajski turizem in ponudbo za družine. Zadnjo zimo, ki vremensko za smučarski turizem ni bila najbolj ugodna, so na Kopah našteli 72.500 smučarjev in 32.500 nočitev.

Družba Vabo s svojimi nastanitvenimi zmogljivostmi v Slovenj Gradcu in na Kopah pomembno prispeva k turističnim nočitvam na Koroškem. Mislinjska dolina skupaj s Pohorjem letno ustvari dve tretjini turističnih nočitev na Koroškem, od tega jih največ ustvarijo na Kopah. V celotnem lanskem letu so na Kopah našteli 62.500 nočitev, na celotni Koroški pa so turisti lani ustvarili 152.000 nočitev.