Spor okoli poldrugi kilogram težkega štiriletnega kokošjega samca Mauricea, ki z lastnico Corinne Fesseau živi v kraju Saint-Pierre na otoku Ile d'Oleron ob zahodni francoski obali v Biskajskem zalivu, ima že dolgo brado.

Kot poroča francoski časnik Le Figaro, je petelin zaradi njega dosegel slavo ne le na domačem otoku, temveč po vsej Franciji. Njegova soseda, upokojenca, ki imata od leta 2004 na otoku vikend, sta gonjo proti petelinu, katerega edini greh je, da v skladu s svojo naravo vsako jutro prikikirika dobrodošlico novemu dnevu, začela že leta 2017.

Najprej je lastnica Mauricea od njiju dobivala odvetniška pisma, sledili so obiski izvršiteljev. V odgovor je Fesseaujeva sprožila peticijo z naslovom Treba je rešiti Mauricea, petelina z otoka Ile d' Oleron, pod katero se je doslej podpisalo že 120.000 ljudi.

Petelin ima veliko podporo

Vitalna šestdesetletnica uživa močno podporo. Med njenimi privrženci je tudi župan njene vasi Christophe Sueur. Ta je julija lani, sit množice pritožb na račun Mauricea in drugih domnevno preglasnih domačih živali, zvonjenja cerkvenih zvonov ali zvokov z ribiških ladij, s posebnim odlokom spomnil na "ruralni značaj" kraja Saint-Pierre. Pri tem je bil izjemno kritičen do tistih, ki da skušajo svoj način življenja vsiljevati okolici.

Mauricea in njegovo lastnico je podprl tudi župan kraja Gajac, ki je sicer več sto kilometrov oddaljen od Ile d'Oleron. Župan Bruno Dionis du Sejour je sprožil vsenacionalno razpravo in v njenem okviru objavil pismo, v katerem terja, da se kikirikanje petelina, lajež domačega psa, zvonjenje cerkvenih zvonov, mukanje krav, riganje osla in čivkanje ptic razglasi za francosko narodno dediščino.

Odvetnik Mauriceovih sosedov Vincent Huberdeau pa na drugi strani poudarja, da imata njegova upokojena klienta, ki sta stara 68 let, le željo, da bi na počitnicah v svojem vikendu lahko uživala tišino. »Ne gre za meščana, ki sta odločena biti boj proti ruralnosti. Vse, kar si želita, je, da bi zjutraj lahko spala,« je povedal.

Okoli Mauricea se verjetno obeta napeta sodna bitka, saj je poskus mediacije že propadel. Sodišče je izrek sodbe napovedalo za 5. september.