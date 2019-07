Marshae Jones se je decembra lani v kraju Pleasant Grove v zvezni državi Alabama, ki leži na globoko konservativnem jugu ZDA, zapletla v prepir z neko drugo žensko. Slednja je po ugotovitvah policije nato streljala na Jonesovo in jo zadela v trebuh. Osemindvajsetletnica je bila tedaj v petem mesecu nosečnosti in malo po streljanju je splavila, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Policisti so tedaj poudarjali, da je bila prava žrtev streljanja nerojeni otrok, ki da je bil po nepotrebnem vpleten v prepir, v katerem se je zanašal na zaščito matere. Porota v okrožju Jefferson je nato maja Jonesovo obtožila uboja, ker da je povzročila smrt svojega nerojenega otroka, ko je »ob zavedanju, da je v petem mesecu nosečnosti, sprožila prepir«.

Jonesovo so prejšnji teden aretirali, a so jo ob varščini v višini 50.000 dolarjev izpustili na prostost. Njeni odvetniki so v torek vložili zahtevo, da se obtožbe proti njej zavržejo. Pristojna okrožna tožilka Lynneice O. Washington je posledično v sredo, potem ko je preučila vsa dejstva in zadevna zakonska določila, temu pritrdila in zavrgla obtožbe na račun Jonesove.

Ob tem je na novinarski konferenci sporočila, da gre za srce parajoč in skrb vzbujajoč primer. »Nerojeni otrok je tragično umrl, družini na obeh straneh sta trpeli,« je še poudarila.

»Odločali smo o tem, ali je primerno, da nekoga kličemo na odgovornost za dejanja, ki so vodila v smrt nerojenega otroka ... Odločila sem se, da kazenski pregon Jonesove ni v najboljšem interesu pravice,« je dodala Washingtonova, demokratka, ki je leta 2016 postala prva temnopolta okrožna tožilka v Alabami.