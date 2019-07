Pilotova anketa: Kaj porečete o oblačenju TV-voditeljev?

Nedavno je v uredništvo Pilota klicala bralka. Bila je precej razburjena. Razlog? “Ste videli včerajšnji dekolte na TV Slovenija? Saj so ji prsi skoraj padle ven. To ni primerno za pred kamero,” je pojasnila in se hudovala še naprej. Odločili smo se, da zato tokrat zastavimo lahkotnejše vprašanje: se vam zdi oblačenje TV-voditeljev na slovenskih televizijah primerno?