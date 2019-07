Škot je začetek leta zaradi bolečin v kolku že napovedal konec kariere, zdaj bo pet mesecev po precej tvegani operaciji, s katero so mu zdravniki v kolk vsadili kovinsko ploščico, tekmoval v konkurenci mešanih in moških dvojic v Wimbledonu.

V slednji bo igral skupaj s Francozom Pierre-Huguesom Herbertom, prvi dvoboj ju čaka že danes. Več pozornosti pa bo zmagovalec Wimbledona leta 2013 in 2016 med posamezniki požel v paru z legendarno Američanko Williamsovo, zmagovalko 23 turnirjev za grand slam.

Čeprav se v Wimbledon ne vrača v konkurenci posameznikov, bo njegova prisotnost gotovo povečala zanimanje za turnir med domačimi navijači. O navezi z mlajšo od sester Williams je Murray dejal, da je to najverjetneje priložnost, ki se pojavi enkrat v življenju in ki je ni mogel zamuditi. V prvem krogu se bo škotsko-ameriška naveza pomerila z Nemcem Andreasom Miesom in Čilenko Alexo Guarachi.

»Priložnost, da igram s Sereno, eno najboljših teniških igralk vseh časov in eno najuspešnejših ženskih športnic, je nekaj posebnega, mogoče je ne bom dobil več. Mogoče pozneje sploh ne bom več igral mešanih dvojic,« je pred začetkom dejal 32-letni Murray. Ni pa to Škotov prvi nastop med mešanimi dvojicami v Wimbledonu. Leta 2006 sta z Belgijko Kirsten Flipkens obstala v drugem krogu. 37-letno Williamsovo v današnjem drugem krogu čaka mlada Slovenka Kaja Juvan.