Vlada je danes Marića in guvernerja hrvaške centralne banke (HNB) Borisa Vujčića pooblastila, naj pristojnim evropskim institucijam finančnim ministrom članic območja evra pošljeta pismo o nameri za vstop v omenjeni mehanizem fiksnih in nepreklicnih deviznih tečajev valut članic do skupne evropske valute.

Marić je dejal, da se bodo v pismu zavezali, da bodo v naslednjih 12 mesecih medresorsko uveljavili 19 ukrepov na šestih področjih.

Navedel je, da bodo izvajali ukrepe na področjih ohranitve t. i. makroprudenčne stabilnosti oz. preprečevanja nastajanja tveganj v finančnem sektorju in gospodarstvu skozi prilagoditev denarne in fiskalne politike, krepitve sodelovanja z Evropsko centralno banko (ECB), izboljšanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, krepitve zmogljivosti za spremljanje statističnih kazalcev, boljšega upravljanja v javnem sektorju, posebej ko gre za podjetja z večinskim državnim deležem, ter izboljšanja poslovnega okolja na Hrvaškem v smeri davčnih razbremenitev podjetnikov in državljanov.

Plenković je dejal, da bodo postopki za uvedbo evra na Hrvaškem potekali nekaj let. Izpostavil je, da so vstopu države v ERM II naklonjeni vodilni ljudje v ECB, evroskupini in delovni skupini za evro, kot tudi aktualni vrh Evropske komisije na čelu s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem ter podpredsednikom komisije, pristojnim za evro, Valdisom Dombrovskisom.

Hrvaški premier je sicer že prejšnji teden izrazil pričakovanje, da bo Evropska komisija prošnji Hrvaške za vstop v ERM II ugodila na srečanju med komisijo in vodilnimi hrvaškimi predstavniki 8. januarja 2020, ob hrvaškem prevzemu šestmesečnega predsedovanja Svetu EU. V Zagrebu menijo, da je realno pričakovati, da bodo kuno z evrom dokončno nadomestili leta 2024 ali 2025.