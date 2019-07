Severnokorejska misija pri ZN je sporočila, da pismo, ki so ga ZDA skupaj z Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo poslale vsem državam članicam svetovne organizacije, kaže, da so ZDA obsedene s sankcijami. Washingtonu so tudi očitali, da spodkopava miroljubno ozračje na Korejskem polotoku.

Po navedbah misije je bilo pismo poslano v soboto, ko je Trump tvital, da bi med obiskom na demilitariziranem območju rad stisnil roko Kimu in ga pozdravil.

Voditelja sta se nato v nedeljo dejansko sestala, Trump pa je postal prvi ameriški predsednik, ki je stopil na severnokorejska tla. Na pogovorih, ki so trajali skoraj eno uro, sta se dogovorila za obnovitev zastalih pogajanj o jedrski razorožitvi na delovni ravni.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je bilo ameriško pismo dejansko poslano 27. junija. V njem pozivajo vse države, naj izvajajo sankcije, ki pozivajo k vrnitvi vseh severnokorejskih delavcev v domovino do konca leta.

Po ocenah strokovnjakov ZN Pjongjang vsako leto pošlje več 10.000 delavcev v tujino, večinoma na Kitajsko in v Rusijo, kjer delajo v suženjstvu podobnih pogojih in služijo za režim.

ZN so v resolucijah, sprejetih v odgovor na severnokorejske raketne in jedrske poskuse, prepovedale nove pogodbe s severnokorejskimi delavci, države, v katerih so že ti delavci, pa pozivajo, naj jih do konca leta pošljejo nazaj.

V pismu državam članicam ZN so navedli, da je le 34 držav pripravilo poročilo o tem, ali so sprejele ukrepe za vrnitev severnokorejskih delavcev, poroča AFP.