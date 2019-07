#video Nogometaši iz Peruja zanesljivo čez branilce naslova

Nogometaši iz Peruja so drugi finalisti južnoameriškega prvenstva v Braziliji. Na drugi polfinalni tekmi so v Porto Alegreju premagali branilce naslova iz Čila s 3:0 (2:0). V finalu, ki bo v nedeljo, 7. julija, na slovitem stadionu Maracana v Rio de Janeiru, se bodo pomerili z Brazilci, ki so v prvem polfinalu premagali Argentince z 2:0 (1:0).