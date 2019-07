V prvem delu sta obe ekipi igrali zadržano, nekoliko boljše pa so bile Švedinje. Najlepšo priložnost za vodstvo pa je imela v 37. minuti Elin Rubensson, ki je po kotu poskusila s strelom s kakšnih 14 metrov.

Več so gledalci videli v drugem delu. V 56. minuti je švedska branilka Nilla Fischer zadela vratnico, 10 minut kasneje je na nasprotni strani prečnik z glavo zadela Vivianne Miedema. Nevarni sta bili tudi Magdalena Eriksson (88.) in Shanice van de Sanden (93.). V podaljšku so bile srečnejše Nizozemke.

Že v torek so branilke naslova Američanke v Lyonu premagale Anglijo z 2:1 (2:1).