Za razumevanje najnovejšega zapleta v odnosu predsedujočega svetu ministrov BiH Denisa Zvizdića in predsedujočega predsedstvu BiH Milorada Dodika se velja vrniti za dobro leto v preteklost. Tedaj je Dodik še s položaja predsednika Republike Srbske predlagal, da BiH zapre svoje meje za migrante, ki vanjo prihajajo iz Srbije in Črne gore pri iskanju poti v EU. Njegova predhodnica na mestu predsednika vlade RS in zdaj naslednica na položaju predsednika entitete Željka Cvijanović pa je napovedala okrepljeno vlogo lastnega položaja ter objavila predlog predsedstvu BiH, da kot oviro za migrante angažira vojsko. Dodik je tedaj šel tako daleč, da je od celotne BiH zahteval, da ravna po vzoru Madžarske in naredi državne meje neprepustne za politične begunce in ekonomsko migracijo.

Dodikova vehementna zavrnitev pošiljanja vojske na mejo s Srbijo in Črno goro, ki jo je v torek po seji bosanske vlade napovedal Zvizdić, je v popolnem nasprotju z njegovimi stališči pred letom dni, a jo pojasnjuje njegova torkova izjava o premierjevi »militantni nestrpnosti do Srbije«, ki da »namesto dialoga s sosednjima državama o migrantski problematiki pošilja vojsko na meji«. Ta je zlasti na Drini jabolko spora med Dodikom in Zvidićem že ves čas, saj predstavnik bosanskih Srbov ne skriva ambicij po brisanju meje, predsedujoči svetu ministrov pa mu vztrajno odgovarja, da gre za »mejo, staro 1000 let, ki bo takšna ostala za vekomaj«.