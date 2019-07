SDP so podprli tudi kolegi iz drugih opozicijskih strank. Ob vložitvi zahteve za interpelacijo proti Kuščeviću so v SDP pojasnili, da gre za sum korupcije in malverzacij z zemljišči za ministrove osebne nepremičninske interese.

Hrvaški mediji že dva tedna podrobno poročajo o tem, kako so Kuščević, takrat še kot župan občine Nerežišća, in člani njegove družine kupovali poceni kmetijska zemljišča, ki jih je potem občinska uprava spreminjala v zazidljiva zemljišča. Kuščević naj bi nato zemljišča prodajal za nekajkrat višjo ceno. Prav tako je lastnik več vrednih nepremičnin na Braču, za katere hrvaški mediji trdijo, da jih ni bilo možno pridobiti glede na prihodke Kuščevićeve družine.

Kuščević, ki je tudi politični sekretar vladajoče hrvaške stranke HDZ, vse obtožbe vztrajno zanika in trdi, da so bili vsi nepremičninski posli transparentni in v skladu z zakoni.

Po današnjem srečanju ožjega kabineta hrvaške vlade je minister dejal, da premier Andrej Plenković ni zahteval njegovega odstopa in da ne namerava odstopiti. Novinarjem je povedal, da je predsedniku vlade podrobno dokumentiral vse podatke o svojem premoženju.

Odhod Kuščevića iz vlade je zahtevala tudi koalicijska Hrvaška narodna stranka (HNS). Plenković je na to odgovoril, da nikoli ni popuščal nobenim ultimatom.

Nezadovoljni naj bi bili tudi nekateri drugi vladni partnerji kot tudi del vodstva HDZ, saj ocenjujejo, da predstavlja Kuščevićeva nepremičninska afera breme za vlado in stranko.

Ožje vodstvo HDZ se bo danes srečalo na sedežu stranke v Zagrebu. Pričakovati je, da bodo razpravljali tudi o Kuščeviću.

Če bodo v vladi in stranki podprli Kuščevića, je saborsko razpravo o interpelaciji proti ministru pričakovati najpozneje v 30 dneh.