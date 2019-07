»Dragi turisti, z naravno selekcijo se igramo od leta 1950. Najmanj, kar lahko storite, je, da se nam pridružite ter pazite nase in na druge,« so v obliki tvita zapisali na jamboplakatu.

Ob besedilu v angleškem jeziku je tudi risba pohodnika, ki je popolnoma opremljen za izlet v gore. Podoba na plakatu ima kapo, jakno, rokavice in pohodniške čevlje, pa tudi baterijsko svetilko, nahrbtnik z rezervno obleko, hrano in vodo.

Na drugem jumboplakatu so prav tako v angleščini zapisali: »Mi vas spoštujemo. Prosimo, spoštujte sebe in odgovorno obiskujte gore.« Ob tvitu so narisali plastenko, polno vode, baterijsko svetilko in ustrezno napolnjen mobilni telefon z opozorilom »Pakiraj, preden greš v gore«.

Opozorila so objavili tudi na svojih računih na spletnih družbenih omrežjih twitter in facebook.

Hrvaški gorski reševalci so morali pred dnevi reševati par švedskih turistov, ki se je do ene od razglednih točk na Velebitu ob jadranski magistrali odpravil v »kroksih« in »sandalčkih«. Turista sta obtičala v steni, a se nista poškodovala. Reševalna akcija se je tokrat končala srečno, so zapisali na svoji spletni strani.