»Če bolnik stori samomor, tudi ob pomoči druge osebe, dejanja slednje niso kazniva v skladu z zakonom,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnil predsedujoči sodišču Norbert Mutzbauer.

Sodišče je ocenilo, da namerna neaktivnost zdravnikov, medtem ko so njune bolnice vzele smrtonosni odmerek zdravil, »ne predstavlja umora«, je še pojasnil sodnik.

Zvezno sodišče v Leipzigu je potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča v Hamburgu, ki je oprostilo 67-letnega zdravnika, ki je bil leta 2012 prisoten pri samomoru bolnih 81- in 85-letnice. Obe sta trpeli za več boleznimi, ki so zmanjševale kakovost njunega življenja.

Drugega sodnika pa je že na prvi stopnji oprostilo berlinsko sodišče. 70-letni zdravnik iz Berlina je leta 2013 pripravil smrtonosni odmerek zdravil za 44-letno bolnico, ki je 30 let trpela za hudo kronično boleznijo.

Obe prvostopenjski sodišči sta odločili, da je prevladala volja bolnic. Te so jasno izrazile željo, da želijo umreti. Tožilstvo se je na odločitvi teh sodišč pritožilo.

V združenju nemških zdravnikov so bili do današnje odločitve sodišča v Leipzigu kritični. Poudarili so, da ne rešuje nobenega problema, ampak ustvarja nove.

Nemško združenje, ki zagovarja pomoč pri umiranju, pa je odločitev pozdravilo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.