Kot sta zapisala predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, naj bi na srečanju z italijanskim notranjim ministrom obravnavali nekatera pomembna vprašanja glede izvajanja zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji iz leta 2001 in čezmejne odnose med Italijo in Slovenijo.

Po pisanju Primorskega dnevnika bo Salvini v Trstu na sedežu dežele Furlanije-Julijske krajine ob prisotnosti madžarskega zunanjega ministra Petra Szijjarta podpisal pogodbo z madžarskimi investitorji, ki želijo vlagati v tržaško pristanišče. Nato naj bi na prefekturi podpisal dodatna dva protokola; prvega glede zakonitosti investicij, pri katerih bodo soudeleženi tudi občina Trst, dežela FJK, prefektura in sistemska pristaniška oblast za vzhodni Jadran, drugega pa glede izgona migrantov v domovino. Po napovedih naj bi pri tem Salvini predlagal dodatne ukrepe za zaščito italijanske vzhodne meje.

Levosredinska italijanska opozicijska Demokratska stranka ob robu Salvinijevega obiska v Trstu na nekaterih mejnih prehodih med Italijo in Slovenijo pripravlja demonstracije za ohranitev odprtih meja. Demonstracije bodo potekale na italijanski strani mejnih prehodov Fernetiči, Krvavi Potok in Škofije, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ob tem naj bi na Trgu Evrope v Novi Gorici v petek zvečer na pobudo italijanske strani potekale demonstracije z naslovom Nikoli več zidov proti Salvinijevi migrantski politiki ter za ohranjanje sožitja med narodoma in ohranjanju odprtih meja.

Poleg tega je Tržaško združenje protifašistov in protirasistov ob Salvinijevem obisku v Trstu pozvalo Tržačane, naj na balkonih izobesijo svoje transparente.

Salvini, ki je tudi vodja skrajno desne stranke Liga, je znan po svoji protimigrantski retoriki in zagovarjanju stroge politike do beguncev. Italijanska pristanišča je tudi zaprl za reševalne ladje z begunci in migranti.

Na meji med Slovenijo in Italijo so 1. julija začele delovati mešane policijske patrulje. Ob tem je Salvini napovedal, da bo Italija, če mešane patrulje ne bodo preprečile nezakonitih prehodov meje, na meji s Slovenijo postavila fizične ovire.