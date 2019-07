Na dolenjski avtocesti zgorelo osebno vozilo, cesta že prevozna

Na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno gorico je danes okoli 15.30 zagorelo osebno vozilo. Kot je ugotovila policija, je med vožnjo prišlo do samovžiga pod pokrovom motorja, kljub intervenciji gasilcev pa je vozilo pogorelo v celoti. Poškodovanih ni bilo, je bila pa cesta okoli pol ure zaprta, so za STA pojasnili na policiji.