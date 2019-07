Nina Šenk je za svoje skladateljske dosežke pred dvema letoma prejela nagrado Prešernovega sklada, spomladi je opravila docenturo na Akademiji za glasbo v Ljubljani in postala prva docentka na oddelku za kompozicijo (zanjo tam prostega mesta za poučevanje še ni), te dni pa jo je Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) povabila v svoje vrste kot izredno članico. Pri 37 letih je tako postala najmlajša članica v zgodovini SAZU; z Majo Haderlap sta po smrti Metke Krašovec edini akademikinji v razredu umetnosti. »S tem imenovanjem sem dobila podporo in zaupanje v to, kar sem doslej dosegla. Všeč mi je, če kdo vidi kakšen presežek, sploh da sem v kompoziciji dosegla toliko kot ženska.«

Na vrsti je opera Skladateljica deluje glasbeno zelo široko, naslanja se na tradicijo, hkrati pa izrisuje izrazito sodobno pisavo, ki je natančno izpisana, a odprta tudi za spontanost. To jo dela priljubljeno tudi med izvajalci, s katerimi pred izvedbami rada sodeluje v procesu študija. Piše veliko, hitro in (ob dveh majhnih otrocih) tudi zelo disciplinirano. Aprila prihodnje leto bodo v SNG Maribor krstno izvedli njeno prvo opero, naročili so jo ob 100. obletnici prve izvedbe opere v Mariboru. »Opera še ni spisana, trenutno se piše še libreto, ki nastaja po zgodovinskem romanu Zlate Vokač Medic Marpurgi in govori o gospodarsko zelo močni judovski manjšini v Mariboru v 15. stoletju, dokler je niso ožigosali in izgnali. Ena od glavnih tematik opere je na eni strani odprtost, znanje, svetovljanstvo in na drugi strani lokalna zaprtost in samozadostnost. Zanimivo je, kako zelo sodobna ostaja problematika te dvojnosti,« razmišlja skladateljica.