Recenzija zbirke kratke proze Plašč Tine Vrščaj: Moč ne-stika

Tina Vrščaj z zbirko kratke proze Plašč na polje sodobne knjižne produkcije ne stopa kot novinka. Nanj se prevajalka in literarna kritičarka vrača tudi kot avtorica romanov Zataknjena v pomladi (2010) in Odradek (2012), in ponovno ne skriva ambicije, da bo zahtevala višjo raven pozornosti od povprečnega kratkoproznega prvenca. V Plašč je zavila deset pripovedi, ki – nekatere bolj, druge manj suvereno – tematizirajo posameznikovo odmejenost od drugega, izločenost iz družine in družbe in nazadnje tudi popoln ne-stik s sabo.