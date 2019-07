Še ena pritožba, še en odlog gradnje

V članku Še ena pritožba, še en odlog gradnje, objavljenem v časniku Dnevnik 2. julija 2019, je med drugim zapisano: »Po naših informacijah so strokovne službe upravo Darsa opozarjale, da je postopek s pogajanji zelo tvegan, saj lahko izvajalci izpodbijajo vse predhodne odločitve Darsa glede ponudb preostalih izvajalcev, a se je uprava ne glede na ta opozorila odločila zanj.« To ne drži, ravno obratno, strokovne službe so upravi predlagale postopek s pogajanji, ki ga naročniku omogoča zakon o javnem naročanju. Postopek je bil izbran ob predpostavki, da hitreje pridemo do sklenitve pogodbe. Nov razpis po odprtem postopku bi bil dolgotrajnejši, saj bi ga začeli popolnoma od začetka, možnost pritožb pa ne bi bila nič manjša.