Tole pišem v odprto stran na Dnevnik, kjer pač spremljam podobne odzive na TV-oddaje že dolgo. Recimo leta 2016 je o dokumentarcu o JLA avtorja dr. Valentina Areha časopisna polemika trajala več mesecev, na Dnevniku še zdaj najdem 9 zapisov. In vendar menim, da je v dobi elektronskih medijev skrajno nenavadno, da na oddajo v enem mediju lahko prebiramo komentarje le v drugem, v tem primeru tiskanem mediju? Mar ne bi bilo mnogo bolj smiselno odpreti možnost komentiranja neposredno na internetni verziji oddaje?

Običajni komentarji, kot jih pozna tudi portal RTV Slo MMC, se od pisem bralcev po časopisih ločijo po anonimnosti. Ta tip anonimnih komentarjev je mnogokrat vulgaren in tudi namerno zavajajoč, zato je tovrstne komentarje več medijskih hiš, med njimi Dnevnik, ukinilo. Časopisna pisma bralcev so drugačna, so namreč avtorizirana in lektorirana, sicer objave ne doživijo, za kar menimo najbrž vsi, da je tudi edino prav. Ne vidim prav nobenega razloga, da ne bi bilo enako s komentarji oddaj TV Slovenija.

S to prošnjo sem se obrnil tudi na novinarko Ilinko Todorovski, varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev. Bila je proti oziroma me je preusmerjala na vodstvo RTV-hiše. Med argumenti proti je navedla, da ji ni znano, da bi to katera druga nacionalna televizija po svetu prakticirala. V redu, recimo da bi bili res prvi. Pa je to kaj slabega?

Kot znanstvenik objavljam strokovne članke seveda v znanstvenem tisku. Tudi tam je bilo komentiranje člankov še nedavno nepredstavljivo. No, določene znanstvene revije sedaj to dopuščajo. Ni nujno, da gre za opozorila na napake v članku, lahko da gre za dopolnilni komentar, celota pa dobi s tem dodano vrednost. Recimo med vodilnimi je sklop revij Frontiers, kjer ne le da je pod vsakim člankom omogočeno komentiranje, tudi imena recenzentov so javna. Torej se razmere temeljito spreminjajo, po mojem mnenju vsekakor na bolje.

Predlagam torej naslednje: RTV Slovenija omogoči moderirano in avtorizirano komentiranje prispevkov in predvajanih tujih oddaj na svojem internetnem portalu. Tehnične rešitve vključno z identiteto avtorjev seveda prepuščam strokovnjakom, vem pa, da tudi za to že obstajajo rešitve. Zavedam se, da je povsem verjetno, da bi to možnost izrabile tudi politične stranke za promocijo lastnih idej, a kaj je v tem slabega? Osebno me sploh ne moti, če imata dva komentatorja nasprotni mnenji, moti me, če mnenja ne morem izraziti, o vsebini pa si seveda vsak oblikuje svoje mnenje. Verjamem, da bi bil tak predlog ne le izvedljiv, temveč izjemno koristen za razvoj družbe.

Borut Bohanec, Ljubljana