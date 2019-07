Hobotnica z bobom in ječmenom

Sestavine:

Potrebujemo 450 g čim mlajšega, še zelenega zrnja boba, 1 manjšo očiščeno hobotnico (800 g), 1 veliko čebulo ali 6 šalotk, 7 večjih strokov česna, 1 žlico paradižnikovega koncentrata, 400 g češnjevih paradižnikov, 1,5 dl suhega belega primorskega vina (malvazija…), 150 g ječmena, ekstra deviško oljčno olje, 1 žlico vinskega ali balzamičnega kisa, morsko sol, sveže zmlet poper, šopek peteršilja, nekaj vejic svežega timijana, 2 žlici kaper, košček paškega sira ali parmezana.

priprava

Očiščeno hobotnico dobro operemo in če še ni bila zamrznjena, jo damo čez noč v zamrzovalnik. Tako bo postala mehkejša, pri okusu pa se ne bo poznalo. Tudi ječmen, če je treba, čez noč namočimo. Zamrznjeno hobotnico damo v velik lonec vrele vode in jo kuhamo vsaj dobro uro, da se zmehča. Med kuhanjem je nikakor ne smemo soliti, saj bi postala trda. Medtem ko se hobotnica kuha, pripravimo vse drugo. Ječmen odcedimo in speremo v cedilu. Čebulo in česen olupimo in narežemo na lističe, paradižnike operemo in prerežemo na polovice. Če uporabimo velike paradižnike, jih narežemo na manjše kose. Peteršilj nasekljamo, timijan osmukamo. Kuhano hobotnico položimo na krožnik, vodo, v kateri se je kuhala, pa prihranimo. Ko se hobotnica nekoliko ohladi, krake narežemo na kolesca, glavo pa na drobne kose. Na treh žlicah olja pražimo čebulo, da postekleni, nato dodamo še česen. Po 15 sekundah dodamo koncentrat paradižnika in ga med stalnim mešanjem na hitro popražimo. Dodamo paradižnik in kuhamo, da nekoliko razpade, nato prilijemo vino in kuhamo še 5–10 minut. Dodamo narezano hobotnico in odcejen ječmen. Prilijemo malo vode, v kateri se je kuhala hobotnica, in šele takrat prvič solimo. Začinimo s poprom, dodamo polovico peteršilja, lističe timijana in kis. Kuhamo in pogosto mešamo, da se ječmen ne bi oprijel dna. Po potrebi dolivamo vodo od kuhanja hobotnice, da dobimo jed želene gostote enolončnice, ki ne sme biti presuha. Po 20 minutah kuhanja ječmena dodamo še bob in kuhamo tako dolgo, da so vse sestavine kuhane, približno 20 minut. Tik pred koncem kuhanja dodamo še kapre in po potrebi dodatno začinimo. Vmešamo še preostanek peteršilja, nadevamo na krožnike, posujemo s sveže nastrganim sirom in takoj postrežemo.