Svetovno prvenstvo v nogometu za ženske se bliža koncu, po torkovem porazu Anglije v polfinalu, ki so ga številni označili za finale pred finalom, pa je zdaj že jasno, da bo nedeljski finale v znamenju dveh Američank. Megan Rapinoe, ki se je še pred finalom zapletla v spor z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ker pred tekmo ni pela ameriške himne, in Alex Morgan, sicer bistveno manj kontroverzne ameriške zvezdnice, ki pa je po torkovi tekmi s svojim proslavljanjem gola dvignila nemalo prahu.

Olimpijska prvakinja in avtorica knjig za otroke je do zdaj že trikrat v kopalkah pozirala za vsakoletno posebno naslovnico Sports Illustrated, zdaj pa navdihuje številne spletne šale in debate, saj je po svojem zadetku naredila gesto, kot da pije čaj. S tem, ali se je nanašala na bostonsko čajanko, britansko kraljico ali kaj drugega, se zdaj ukvarja vsaj 7,1 milijona sledilk in sledilcev, ki jih ima Alex Morgan na instagramu, kar je že več kot britanska kraljeva družina. Številni so njeno gesto označili za neokusno, sama pa je priznala, da je zgolj želela popestriti tekmo in tako kot njega kolegica Megan Rapinoe na zabaven način proslaviti gol.

To seveda ni naključje, saj se Alex Morgan že leta trudi, da bi mladim športnicam vlila čim več samozavesti v njihovih športnih podvigih. Morganova, ki je na Berkeleyju študirala politično ekonomijo, je namreč avtorica serije otroških knjig The Kicks, ki govorijo o ekipnem duhu, prijateljstvu in odgovornosti. Kot so za medije povedale njene soigralke in trenerke, se Morganova teh načel drži tudi v svojem športnem življenju, po njenih knjigah pa so leta 2015 na Amazon Prime začeli predvajati zabavno otroško serijo.

Ker je ena redkih nogometašic, ki so s svojo slavo presegle okvire ženskega nogometa, jo številni primerjajo z Davidom Beckhamom. Te dni si lahko na HBO ogledate film Alex in jaz, kjer se mlade nogometašice zgledujejo prav po njej, v filmu pa je samo sebe odigrala Morganova. Pred 17 leti so se mlade nogometašice v filmu Bend it like Beckham morale zgledovati po nogometašu, Alex Morgan pa je končno tako velika športna zvezdnica, da je njeno ime dovolj prepoznavno za naslov filma.

Kot zagovornica načela enakosti se posveča predvsem mladim dekletom, ki po njenem mnenju potrebujejo čim več dobrih vzornic, za ženski nogomet pa je vedno bolj pomembna tudi s finančnega vidika. Je namreč ena sponzorsko najbolj obleganih nogometašic, saj ima podpisane pogodbe z Nike, McDonald'som in Coca-Colo. Revija Time jo je leta 2015 razglasila za najbolje plačano ameriško nogometašico in čeprav ne gre za enako visoke zneske kot pri njenih moških kolegih, je razpon njenih sponzorjev primerljiv s tistim Ronalda in Messija. Zato jo je revija Time letos uvrstila med 100 najvplivnejših oseb na svetu.

Alex Morgan je kot najmlajša ameriška reprezentantka na svetovnem prvenstvu prvič nastopila leta 2011, zaslovela pa je leta 2012 na olimpijskih igrah, ko je v finalu dosegla gol proti Japonski in svojo ekipo pripeljala do olimpijskega zlata. Naslednje leto je s Portland Thorns postala ameriška prvakinja, leta 2015 pa je podpisala pogodbo z Orlando Pride, kjer igra še danes. Svojo prvo zmago na svetovnem prvenstvu je s soigralkami dosegla leta 2015, številni pa napovedujejo, da se bo podobno zgodilo tudi letos.

Tista, ki najhitreje dohiteva moške

Leta 2015 so Morganova in njeni soigralki iz Portland Thorns, Christine Sinclair in Steph Catley, postale prve športnice, ki so se pojavile na ovitku igre Fifa 16, prve različice priljubljene igre, v katero so vključili tudi ženske ekipe. Isto leto, ko so ZDA zmagale na svetovnem prvenstvu v nogometu, so bile Morganova in njene soreprezentantke prve športnice, ki jih je mesto New York počastilo s parado, župan New Yorka Bill de Blasio jim je podaril ključ mesta, ameriški predsednik Barack Obama pa državno priznanje.

Alex Morgan pa utegne doseči še eno prelomnico za nogometašice. Do nedavnega klubi za prestope nogometašic skoraj niso plačevali, saj je do prestopov praviloma prišlo ob izteku pogodbe. Po mnenju poznavalcev bi bila Alex Morgan lahko prva, ki bi to spremenila, saj bi s svojo priljubljenostjo lahko pomagala tako bodočim klubom kot ženskemu nogometu nasploh, zato ne bi bilo presenečenje, če bi postala prva nogometašica, za katero bi kak klub odštel milijon (evrov, funtov ali dolarjev).