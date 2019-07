Pot do vasi Langroya pelje med polji, bogatimi s poljščinami, ki so del tradicionalne indijske kuhinje. Zanjo je značilen riž, pšenica, sladkorni trs, koruza, gorčična semena in veliko vrst najrazličnejše zelenjave, zaradi katerih je ta del Indije kmetijsko najpomembnejši.

Kot za večino prebivalcev v Pundžabu, je tudi za ljudi v Langroyji kmetijstvo vir preživetja. Kar 30 milijonov prebivalcev je vključenih v kmetijsko dejavnost, pšenica pa predstavlja glavno surovino. A medtem ko Pundžab velja za »indijsko košaro kruha«, se ljudje tam soočajo s hudimi težavami.

Uničena zemlja, kronične bolezni, pomanjkanje vode in epidemija drog povzročajo škodo in uničujejo življenja ljudi v vasi. V zadnjih dveh letih se je ubilo več kot 900 kmetov iz Pundžaba, zvezna država pa beleži tudi največji odstotek obolelih za rakom v Indiji. Raziskave kažejo, da imata dve od treh gospodinjstev vsaj enega družinskega člana, ki je zasvojen z drogo.

Film o ganljivih zgodbah kmetov

»Naša življenja so uničena zaradi okužb zemlje in ljudi,« je povedal Surinder Kumar, vodja v vasi Langroya. »Toliko problemov se nas loteva, da sploh ne vem, kje začeti. Politiki veliko obljubljajo, a so v resnici naredili zelo malo, da bi nam pomagali. Naš obstoj je ogrožen,« je dodal Kumar.

Stisko prebivalcev indijske zvezne države sta v filmu Toxification želela predstaviti tudi režiserja Rehmat Rayatt in Leva Kwestany. Film prikazuje ganljive zgodbe kmetov.

»Kmetje zastrupljajo sebe in zemljo. Film ustvarja direktno povezavo med prekomerno uporabo kemikalij, ki uničujejo kmetijstvo, kmeti, ki ustvarjajo vedno več dolga, in zasvojenostjo z drogo,« je povedal Rayatt. Film nas popelje v leto 1970, ko so tam uvedli nove kmetijske prakse za povečanje proizvodnje in dobička. To je vključevalo oskrbo pridelkov z uporabo pesticidov, insekticidov in gnojil, ki so jo prakticirali brez nadzora in ustreznih navodil strokovnjakov. Veliko pesticidov, razpršenih po državnih pridelkih, je Svetovna zdravstvena organizacija zaradi akutne toksičnosti ponekod po svetu, tudi v Evropi, prepovedala.

Veliko študij je pokazalo, da so se, zaradi prekomerne uporabe kemikalij, te znašle tudi v hrani, vodi in prsti ter vplivale na zdravje prebivalcev Pundžaba. »Nekateri uporabljajo pesticide brez razumevanja, zakaj jih uporabljajo, saj upajo le, da njihovi pridelki ne bodo uničeni,« je povedal Balbir Singh, kmet, ki je v filmu priznal uporabo ilegalnih pesticidov. Dodal je, da se zavedajo, da uničujejo zemljo in ljudi, a ne vedo, kaj bi storili brez pesticidov.