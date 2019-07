Tržna pridelava vrtnin v rastlinjakih, ki je zaživela v zadnjih desetletjih v povečanem obsegu, je navadno usmerjena na nekaj vrtnin. Pridelovanje je bolj intenzivno, ugodne podnebne razmere in primerne gostiteljske rastline pa so glavni dejavnik, da se v velikem obsegu v rastlinjakih pojavljajo tudi škodljivi organizmi.

Organizmi za biotično varstvo rastlin

Zahteve po okolju prijazni pridelavi živeža so se preselile tudi v rastlinjake, kjer je v ospredju tako imenovano biotično varstvo rastlin, ki se izvaja tudi v večini držav članic Evropske unije (EU). Kot opozarja doc. dr. Žiga Laznik s katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo na ljubljanski biotehniški fakulteti, uporaba biotičnih pripravkov zahteva več znanja uporabnikov in tudi njihovo večjo ekološko ozaveščenost. »Pripravki, izdelani na biotični podlagi, so ekološko ustreznejši, njihovo delovanje je bolj specifično, pomembna je njihova formulacija in aplikacija ter natančnost rokov tretiranj. Po drugi strani je njihova učinkovitost večkrat manjša od tiste pri kemičnih pripravkih in tovrstni pripravki so tudi cenovno dražji,« pove Laznik.

Organizmi, ki jih uporabljamo za namene biotičnega varstva rastlin, so tudi polonice. »Te so za zatiranje škodljivcev uporabljali že v 19. stoletju. Prvi poskusi so bili na listnih ušeh in kaparju. Poznamo jih več vrst, med seboj pa se razlikujejo po barvi in obliki telesa, pokrovk, velikosti ter barvi in številu pik na pokrovkah,« razloži strokovnjak in omeni dve naši avtohtoni vrsti: »To sta dvopika polonica (Adalia bipunctata) in sedempika polonica (Coccinella septempunctata). Izmed tujerodnih vrst polonic velja izpostaviti pisano polonico (Harmonia axyridis), ki ji nekateri pravijo harlekinska polonica, kar je poslovenjen izraz iz angleškega Harlequin ladybird. Gre za vrsto polonice, ki izvira z območij srednje in vzhodne Azije in velja za učinkovitega plenilca listnih uši, nekaterih vrst kaparjev in bolšic.« Prav omenjena vrsta je bila vnesena v Evropo predvsem z namenom njene uporabe v programih biotičnega varstva. »Izkazalo se je, da je vrsta izredno agresivna, saj se ne hrani zgolj s škodljivimi vrstami žuželk, temveč se na njenem jedilniku lahko znajdejo tudi koristne vrste žuželk (druge vrste polonic, tenčičarice, plenilske pršice),« pove Laznik in doda, da ogroža tudi obstoj naših domorodnih vrst polonic. Prav tako so prava nadloga tudi nam, saj pogosto v večjem številu prezimijo v stanovanjskih zgradbah.«