»Za oprostilno sodbo sem se odločila iz dveh razlogov,« je danes pojasnila sodnica Dejana Fekonja. »Najprej zaradi tega, ker je erotična masaža zakonsko dovoljena in urejena, drugič pa zato, ker nisem našla dokazov za ekonomsko izkoriščanje zaposlenih v salonih podjetja Superbus,« je bila jasna sodnica, ki je skoraj ponovila obrazložitev lanske oprostilne sodbe, ki jo je višje sodišče nato razveljavilo in je moralo steči ponovno sojenje na prvi stopnji. »Zakonodaja na področju prostitucije je konfuzna in če se že mi, sodniki, tožilci in zagovorniki ne moremo strinjati, kako zmedena sta bila šele vidva,« je nagovorila nekdanja zakonca Valterja in Ano Šmid.

Telo na telo

Tožilstvo jima je očitalo, da sta se med letoma 2012 in 2016 z zlorabo prostitucije okoristila z delom svojih zaposlenih. V sklopu podjetja Superbus naj bi izkoriščala pet deklet in jim jemala več kot polovico zaslužka. Dekleta sta imela zaposlena v salonih v Novem mestu, Trebnjem, Luciji, Kopru in Ljubljani, kjer so izvajala erotično in tako imenovano body to body masažo. »Če stranka za masažo plača 60 evrov, je treba od tega zneska odšteti tudi odhodke, denimo vsoto za material, stroške, najemnino, plačilo dodatkov za zaposlene, kar je višje sodišče spregledalo,« je bila malce nejevoljna sodnica Fekonja. »Kar se tega tiče, ni tožilec ničesar obrazložil in dokazal. Kako naj sploh presojam o številkah, če nimam podatkov o zaslužkih?« se je vprašala.

Te je danes sicer dobila. Obramba je namreč na sodišče prinesla veliko škatlo dokaznega materiala in računov. Obramba je vztrajala, da knjigovodske in računovodske listine kažejo, da je bilo podjetje po plačilu zaposlenih zaradi stroškov poslovanja, plačila prostorov in sprotnih stroškov za šampone, brisače in podobno v rdečih številkah in da tako o okoriščanju ne moremo govoriti niti v teoriji. Podjetje je bilo v minusu tiste mesece, ko je imelo zaposlene, kar ni bilo stalno, saj sta preostali čas storitev nudila sama in si tako razdelila dobiček. »Z zaposlenimi sta se dogovorila, koliko bodo plačani, ena od deklet jima je celo navedla znesek, za katerega bo delala, in ga je tudi dobila. Že samo to je v neskladju z izkoriščanjem,« je pojasnila Fekonjeva. Oškodovanke so na sojenju pričale, da jih dvojica ni silila v ničesar, česar ne bi želele početi, pa tudi, da sta jim plačevala prispevke.