Nogometaši Brazilije bodo južnoameriško prvenstvo še 20. v zgodovini končali na najmanj drugem mestu. Gostitelji letošnjega turnirja so se v veliki finale najboljših reprezentanc zelene celine prebili že šestič v zadnjih 26 letih, uspeh pa je še toliko slajši, saj so na poti do njega v polfinalu premagali Argentince. To jim je v izločilnih bojih turnirja uspelo že petič zapovrstjo, saj so bili od njih boljši tudi v letih 1995, 1999, 2004 in 2007.

Tokrat so bili v Belo Horizonteju boljši z 2:0 in večne rivale ob neupoštevanju prijateljskih tekem porazili še sedmič na zadnjih osmih medsebojnih obračunih. V vrstah zmagovalcev se je izkazal nogometaš Liverpoola Roberto Firmino, ki je v prvem polčasu asistiral za zadetek Gabriela Jesusa, v drugem pa se med strelce vpisal tudi sam. Sedemindvajsetletnik je sodeloval pri kar polovici od desetih zadetkov svoje vrste na prvenstvu in je poleg vratarja Brazilije Alissona Beckerja najbolj zaslužen za preboj Brazilcev v nedeljski finale. Becker, sicer klubski soigralec Firmina, na Copi Americi sploh še ni prejel zadetka. Nepremagan je že 846 minut, zadnjič je moral po žogo v mrežo devet tekem nazaj, ko ga je 4. maja še v angleškem prvenstvu premagal napadalec Newcastla Samuel Rondon.

»Napravili smo še en korak na poti do uresničitve našega cilja. Vse, kar si zastavimo, tudi uresničimo. Veliko ljudi dvomi o nas, a verjamemo vase, v naš načrt in trdo delo. Zdaj žanjemo tisto, kar smo sejali vsak dan,« je po zmagi dejal kapetan Brazilije Dani Alves. Branilec je proti Argentini vpisal že 18. nastop na južnoameriškem prvenstvu in po številu tekem na prvenstvu med rojaki zaostaja le še za Robertom Carlosom (21 nastopov), Djalmo Santosom (22), Taffarelom (25) in Zizinhom (33).