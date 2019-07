Zato na geološkem zavodu prebivalcem na območjih, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, svetujejo, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh ter nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. "Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču," so zapisali.

Agencija za okolje namreč proti večeru napoveduje nevihte s krajevnimi nalivi. Te naj bi se pojavljale tudi v četrtek dopoldne, medtem ko naj bi bilo popoldne že več sonca.