Policisti v povezavi z Ghosnovo poroko preiskali Renaultov sedež

Francoski policisti so preiskali sedež Renaulta, po poročanju lokalnih medijev naj bi bila tokrat pod drobnogledom poroka nekdanjega izvršnega direktorja Carlosa Ghosna, ki jo je priredil v dvorcu Versailles. Ghosn naj bi do lokacije poroke prišel v zameno za sponzorsko pogodbo med Renaultom in palačo, ki je sicer v državni lasti.