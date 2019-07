Dvaindvajsetletni hrvaški nogometaš Luka Menalo, ki ima tudi potni list BiH, bo za Olimpijo igral do konca sezone kot posojen nogometaš zagrebškega Dinama. Nekdanji član Čapljine, Širokega Brijega in Slavena Belupa se je Ljubljančanom pridružil že med pripravami v Kranjski Gori in tudi zaigral na prijateljskih tekmah proti Dinamu in Sočiju ter dosegel dva gola.

Kot so pri Olimpiji razkrili na današnji novinarski konferenci, bodo do konca prestopnega roka, ki se boiztekel 31. avgusta, v svoje vrste zagotovo zvabili še kakšnega igralca. Po neuspešnih pogovorih s svojim nekdanjim napadalcem Andresom Vombergarjem so zelo blizu dogovora s Hrvatom Antejem Vukušićem, ki je v minuli sezoni igral za Krško in že vadi z ekipo.