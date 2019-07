Novomeški policisti so v torek na območju Šentjerneja ustavili 26-letnega Maročana, ki je v vozilu prevažal tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili z novomeške policijske uprave. Voznika, pet državljanov Sirije, državljana Tunizije in državljana Maroka so pridržali ter zasegli avtomobil. 26-letnika bodo zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Dva tujca sta izrazila namero zaprositi za mednarodno zaščito, ostale pa bodo policisti predali hrvaškim varnostnim organom.

Prav tako so na območju Belčjega Vrha prijeli tri državljane Pakistana in državljana Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo, policijski postopki z njimi pa še niso zaključeni.

Policisti so od torka do danes zjutraj na območju Policijske uprave Koper obravnavali 62 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo. 53 jih je bilo iz Pakistana, štiri iz Bangladeša, štiri iz Indije in ena iz Maroka. Tri so izrazile namero zaprositi za mednarodno zaščito, devet tujcev so vrnili na Hrvaško, ostalih 50 pa bodo danes po koncu postopkov, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policijska patrulja, ki je na območju Podgrada iskala nezakonite migrante, pa je bila v torek popoldan samoudeležena v prometni nesreči. Policijsko vozilo je na makadamski cesti trčilo v drevo ob cesti in se prevrnilo na bok, pri tem pa so se lažje poškodovali štirje policisti.

Na območju Ljubljane je policija v zadnjih dveh dneh prijela devet tujcev, državljane Iraka, Sirije, Tunizije, Alžirije in Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito.

Na območju Pomurja pa so policisti v torek prijeli dva tujca, ki sta na nedovoljen način prišla v državo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.