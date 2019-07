"Želimo si, da je na varnem in da jo zaenkrat ne obremenjujemo," je dejal tiskovni predstavnik organizacije Ruben Neugebauer. Za francosko tiskovno agencijo AFP je še potrdil, da je na skritem kraju, ker je prejela več groženj.

Preiskovalni sodnik v Agrigentu je v torek odpravil hišni pripor za kapitanko. Racketova je bila v hišnem priporu od sobote, ko je z ladjo s 40 migranti na krovu brez dovoljenja vplula v pristanišče na italijanskem otoku Lampedusa, pri tem pa trčila v policijski čoln.

Pri tem pa ni kršila zakonodaje zaradi upiranja vojaški ladji, kot so ji sprva očitali, piše v poročilu sodišča, ki ga navaja dpa. Čoln policije namreč ni vojaška ladja, Racketova pa je z vplutjem opravljala dolžnost varovanja življenj.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini se je danes po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA ponovno zavzel za izgon 31-letne kapitanke iz države zaradi ogrožanja nacionalne varnosti. "Pravosodje nam mora pojasniti, ali lahko gospodično Rackete posedemo na letalo v smeri Berlina ali jo bomo gledali pri nakupovanju v Portofinu in čakali, da bo ponovno ogrozila življenje drugih policistov," je dejal danes novinarjem.

Racketejeva v noči na soboto ni upoštevala prepovedi italijanskih oblasti in je z ladjo po večdnevnem plutju brez cilja po Sredozemskem morju vplula v pristanišče na Lampedusi. Kot je pojasnila, je v pristanišče vplula, ker se je bala, da bodo migranti na ladji poskakali v morje. Pri tem je nenamerno prišlo do trka med reševalno ladjo in čolnom policije, ki ji je vplutje poskušala preprečiti.

Kapitanki so italijanske oblasti očitale pomoč pri nezakonitem priseljevanju, kršitev italijanskega pomorskega prava ter upiranje državnim organom, ker ni upoštevala navodil vojaških ladij.

Sodna pot kapitanke pa še ni končana, saj jo bodo 9. julija zaslišali zaradi pomoči pri nezakonitem priseljevanju. Do takrat mora po navedbah njenih odvetnikov ostati v Italiji, še piše dpa.