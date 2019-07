Kot je razvidno iz vabila, bodo za povabljene goste pripravili kratke vodene oglede tovarne, na uradnem odprtju pa naj bi zbrane poleg predsednika vlade nagovorili še gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je bil eden najbolj vpetih v prihod pomembnega globalnega delodajalca, predsednik Magne Europe Günther Apfalter in prvi mož hoške tovarne David Adam.

Magnina lakirnica je po nekaj zapletih s pridobitvijo pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja sredi marca z rahlo zamudo začela s poskusno proizvodnjo. Po stopnjevanju proizvodnje v naslednjih tednih so redni zagon takrat napovedali do konca maja, a za zdaj po neuradnih informacijah še vedno ostaja pri poskusnem. Kljub poizvedovanju STA, zakaj je temu tako, uradnih odgovorov iz Magne doslej niso posredovali, sicer pa ima podjetje za uvedbo redne proizvodnje časa leto dni.

Za zdaj tudi ni znanega veliko o nadaljnjih načrtih širitve podjetja v Hočah, torej proizvodne celotnega avtomobila z nekaj tisoč zaposlenimi, saj v Magni na to že nekaj časa odgovarjajo, da je to odvisno le od prihodnjih naročil. Prve karoserije, ki jih lakirajo, so namenjene avtomobilu znamke Jaguar E-Pace H540.