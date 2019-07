Šarec je zbrane nagovoril, da je Slovenija lahko ponosna, da tovarno, kot je Revoz, gosti že 60 let. Dodal je, da omenjena naložba predstavlja mejnik v razvoju avtomobilske industrije na Slovenskem in da brez tovrstnih naložb v državi tudi ne bi bilo industrijskega razvoja.

Današnje odprtje je sicer označil za velik dogodek tako za tovarno kot državo. Prepričan je tudi, da bo sodelovanje med državo in Revozom dobro. »Investicijam smo sicer naklonjeni, hkrati pa se zavedamo, da brez določenega državnega vložka ne more biti rezultata,« je med drugim dejal premier.

Šarca je ob današnjem odprtju spremljal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je navedel, da se v Sloveniji z avtomobilsko proizvodnjo ukvarja 284 podjetij, ki ustvarijo desetino bruto domačega proizvod in več kot petino izvoza. Ta podjetja zaposlujejo več kot 16.000 ljudi, posredno z dobavitelji pa približno petkrat več. Opozoril je tudi na sodelovanje Slovenije pri razvoju elektromobilnosti in avtonomne avtomobilske vožnje.

Najbolj ga sicer veseli, da imajo na Arsu več kot sto vlog za okoljevarstvena soglasja, »kar pomeni, da se bo v Sloveniji še veliko investiralo in da to kaže, da imamo spodbudno poslovno okolje za domače in tuje podjetnike«, je še ocenil Počivalšek.

Glede drugih naložb, pri katerih bi sodelovala država, je navedel, da je Slovenija lani zabeležila 15,2 milijarde evrov tujih naložb, kar je 1,2 milijarde evrov več kot predlani. Zdaj so sicer »v fazi odpiranja tega, kar so v preteklosti sejali«, je nadaljeval in navedel Yaskawino naložbo v Kočevju. Prihodnji teden pa uradno odpirajo Magnino proizvodnjo v Mariboru, je pristavil.

Nova proizvodnja prinesla nove zaposlitve

Predsednik uprave in direktor novomeške tovarne Revoz Kaan Ozkan je dejal, da proizvodnja clia 5 prinaša nove zaposlitve, dodatne naložbe in predvsem tehnološki preboj, ki predstavlja pomemben mejnik tako za tovarno kot lokalno okolje.

Dodal je, da so predhodniki clia 5 v Sloveniji od leta 1995 med najbolj prodajanimi avtomobilskim modeli, iz Revoza pa se jih je do zdaj odpeljalo že skoraj dva milijona.

Na proizvodnjo Clia 5 so se sicer pripravljali dve leti, največ dela so opravili v obratu za varjenje karoserij, namestili so nove robotske celice, Revozova karosernica pa je zdaj v treh četrtinah robotizirana.

Tovarna lahko letno izdela 220.000 vozil, ob cliu 5 pa lahko proizvajajo twinga in električne smarta four four. Načrtujejo, da bo proizvodnja v 40 odstotkih obsegala izdelavo twinga, v 40 odstotkih clia 5 in v 20 odstotkih smarta. Tovarna jim sicer omogoča model clia izdelovati v dveh tretjinah.

Letno lahko izdelajo do 80.000 vozil modela clio 5 in dnevno do 600. V Novem mestu naj bi prihodnje leto izdelovali tudi manjšo serijo hibridnega clia 5. Model clio 4 bodo prenehali izdelovati konec julija in ga po avgustovskem kolektivnem dopustu ne bodo več izdelovali.

Za novo naložbo so v Revozu, ki sicer zaposluje približno 3400 ljudi, zaposlili nekaj več kot 270 ljudi. Pred tem so za izdelavo clia 4 zaposlili delavce za nočno oz. tretjo izmeno, ki jo pri izdelavi clia 5 ohranjajo, je še dejal Ozkan.

V Revozu so sicer avtomobilski model clio v njegovi starejši izpeljanki izdelovali med letoma 1993 in 2015. Zadnji primerek Renaultovega clia 2 so izdelali konec aprila 2015. Skupaj so izdelali skoraj poldrugi milijon teh osebnih vozil, polno serijsko proizvodnjo clia 4 pa so zagnali junija 2017.