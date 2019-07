Spomenik revolucije, ki na Trgu republike stoji že od leta 1975, je danes zjutraj dobil novo podobo. Neznanci so ga popisali s sporočili »ustavite Kučana, stop«, »zločinci diktatorski«, »svinje«.

Na incident se je na družbenem omrežju facebooku odzval evropski poslanec Milan Brglez, ki je dejanje označil za več kot le vandalizem. »Iz vsebine grafitov kaže, da ne gre samo za vandalizem, ampak za spodbujanje nestrpnosti in sovraštva. V Sloveniji ni in ne sme biti prostora za kakršnokoli obliko nestrpnosti. Pristojne pozivam, da dogodke raziščejo ter skušajo storiti vse, da se podobni dogodki na kateremkoli spomeniku naše preteklosti in družbe ne bi ponovili,« se je glasilo njegovo sporočilo.

Na twitterju je stranka Socialnih demokratov zapisala, da »organizirano skrunitev spomenikov v Ljubljani, ki so trajne priče naše skupne zgodovine« močno obsojajo.

V SD se zavedajo, da so izkušnje polpretekle zgodovine za marsikoga neskončno boleče, vendar skrunitve ne bodo prinesle pomiritve in enotnosti. Spoštovanje preteklosti in njenih naukov, sodelovanje v sedanjosti in skupno iskanje poti v prihodnost je naša edina pot, so prepričani.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da okoliščine še preiskujejo, zato več podrobnosti trenutno ni znanih.