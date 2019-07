Pogled na popoln Sončev mrk so sicer zameglili rahli oblaki in tema, ki se je počasi spuščala nad Južno Ameriko. Kljub temu so se številnim ljubiteljskim opazovalcem pridružili tudi znanstveniki, ki so v ta namen pripotovali v Čile in Argentino.

Večina jih je spektakel opazovala skozi posebna očala, teleskope in kamere. Drugi so pojav spremljali preko prenosov v živo.

Najboljše vremenske pogoje za pogled na zatemnjeno Sonce so imeli v puščavi Atacama in v argentinski provinci San Juan.

Delni Sončev mrk pa je bil viden tudi v drugih južnoameriških državah, med njimi v Ekvadorju, Peruju, Boliviji, Paragvaju, Urugvaju.

V redkem popolnem Sončevem mrku Luna za nekaj minut popolnoma zakrije Sonce, na območju mrka pa se lahko opazuje zvezde in Sončevo krono. Tokratni popoln mrk je trajal okoli štiri minute.

Naslednji popoln Sončev mrk v Južni Ameriki pričakujejo 14. decembra 2020.