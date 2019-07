Šahovska figura je bila na dražbi ponujena za 480.000 britanskih funtov, nato pa je njena vrednost zrasla do 600.000 funtov, kar je na koncu anonimnega kupca po poplačilu vseh potrebnih pristojbin stalo 735.000 funtov.

Poznavalec pri Sotheby's Alexander Kader, ki je leto dni preučeval izvor srednjeveške šahovske figure, je dejal, da je njeno odkritje ena najbolj vznemirljivih in osebnih najdb, na katero je naletel tekom kariere. "Pravi privilegij je bil ponuditi ta pomemben del zgodovine na dražbi," je poudaril. Dodal je, da je šahovska figura minuli teden, ko so jo pri Sotheby's v Londonu razstavili, požela izredno zanimanje.

Stari oče družine, ki je hranila figuro, je le to leta 1964 kupil od nekega trgovca s starinami v Edinburghu. V svoji nabavni knjigi je zabeležil, da je kupil staro šahovsko figuro vojščaka iz slonovine mroža. Iz zapisa je mogoče sklepati, da se ni zavedal, da je pridobil pomemben zgodovinski artefakt. Po smrti starega očeta je kipec podedovala njegova hčer.

Bil ji je zelo pri srcu, občudovala je njegovo podrobno izdelavo in nenavadnost. Bila je prepričana, da je nekaj posebnega, morda je celo verjela, da ima magično moč. Figura je bila več let skrbno zavita in v manjši vrečki shranjena v predalniku. Občasno jo je lastnica vzela iz predala, da jo je lahko občudovala, nekega dne pa se je odločila, da jo nese v oceno k Sotheby's, kjer so ji razkrili, da resnično hrani pravi zaklad.

Znamenite šahovske figure iz poznega 12. ali zgodnjega 13. stoletja so sicer leta 1831 našli na otoku Lewis na Škotskem. Skupaj so našli 93 kosov - 78 šahovskih kosov, 14 iger na deski in zaponko. Danes 82 kosov hranijo v Britanskem muzeju v Londonu, preostalih 11 pa v Narodnem muzeju Škotske v Edinburghu. Pet figur velja za pogrešane - vitez in štirje stražarji.

Figure so se pojavile tudi v popularni kulturi, med drugim kot del šahovskega kompleta Rona Weasleyja v filmu Harry Potter in kamen modrosti.