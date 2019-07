Američani spomin na 4. julij 1776, ko je kongres razglasil neodvisnost od britanskega imperija, obeležujejo z družinskimi pikniki in uživanjem v ognjemetih. Največjega tradicionalno pripravi blagovnica Macy's v New Yorku, ognjemeti pa so tudi po vseh drugih večjih in manjših mestih ZDA.

Sicer je za Američane 4. julij je predvsem priložnost za piknik s tradicionalno poslastico hot-dogom. To je tudi dan potovanj in letos se po oceni ameriške avtomobilistične zveze na pot od 3. do 7. julija odpravlja rekordnih 48,9 milijona Američanov oziroma dva milijona več kot lani.

Največ jih bo na pot šlo z avtom, 41,4 milijona, štiri milijone z letali, ostali pa z vlaki, avtobusi in ladjami. Največ gneče se obeta prav danes.

Vojaške parade ne bo Če bo tudi letos praznovanje po ZDA potekalo tradicionalno, Washington čaka nekaj novega, saj je Trump osebno sodeloval pri organizaciji letošnje proslave. Veliki vojaški paradi, ki ga je navdušila predlani v Parizu, se je moral sicer odpovedati, ker mestne oblasti in Pentagon njegovega navdušenja nad dragim razkazovanjem ameriške vojaške moči niso delili. Kljub temu bo nekaj vojaštva na ogled, saj prebivalci prestolnice v predmestju opažajo tanke in oklepna vozila. Trump naj bi si za ozadje svojega govora pred Lincolnovim spomenikom omislil po dva tanka abrams in dva zgodovinska tanka sherman ter oklepnike bradley. Naročil je tudi prelet novega lovca F-35 in akrobacije mornariške eskadrilje, tudi ognjemet naj bi bil bliže odru, s katerega bo govoril.