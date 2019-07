V četrtek bo tudi še spremenljivo vreme. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, najverjetneje pa bo več sonca popoldne. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod pa veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V petek bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. V soboto bo precej jasno in vroče, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska slika: Nad Alpami in srednjo ter vzhodno Evropo se zadržuje oslabljen frontalni val. Z vzhodnimi vetrovi doteka v nižjih zračnih plasteh k nam nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Več sonca bo ob Jadranu, kjer bo pihala šibka burja. V petek bo spremenljivo oblačno. Zjutraj bo predvsem v notranjosti Hrvaške lahko nekaj dežja, nato bo več sonca, popoldanske plohe ali nevihte bodo še možne. Ob Jadranu bo sončno in brez padavin.

Biovreme: Danes bodo občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave. Spanje občutljivih ljudi bo moteno. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.