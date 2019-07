Pravosodni minister William Barr se je odločil, da te pravice več ne bo in bodo imeli 40.000 ali več ljudi zaprtih šest mesecev ali več, dokler ne odločijo o njihovi prošnji za azil. S tem so želeli priseljencem poslati sporočilo, naj raje ne hodijo v ZDA, ker niso dobrodošli.

Tožbo je vložila Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) skupaj s Severozahodnim projektom za pravice priseljencev. Sodnica je ugotovila, da imajo prosilci za azil ustavno pravico po 5. amandmaju, da lahko prosijo za izpustitev na prostost do rešitve njihovega primera, če niso nevarni za družbo. Pechmanova je razsodila, da ustava prepoveduje samovoljno zapiranje ljudi, ki jim ni dokazana krivda.

Trumpova politika bi morala začeti veljati 15. avgusta in vlada je napovedala pritožbo. Na prizivnem sodišču v San Franciscu bo najbrž spet izgubila in računa na naklonjenost konservativne večine zveznega vrhovnega sodišča.

Razmere v centrih nečloveške

Zbirni centri za migrante, begunce in azilante so v ZDA že zdaj prepolni. Na to je opozorila kongresna delegacija med nedavnim obiskom objektov v Teksasu, v torek pa je bilo objavljeno še preiskovalno poročilo generalnega inšpektorja ministrstva za domovinsko varnost ZDA, ki ugotavlja nečloveške razmere.

Notranja inšpekcija je ugotovila, da so ljudje natrpani v prostore predvidene za veliko manjše število, kot jih je dejansko. V celici predvideni za 40 žensk je na primer kar 70 moških, nekateri pa so tako zaprti po 40 dni in več. Med obiskom preiskovalcev so migranti držali v rokah napise s prošnjo, naj jim nekdo pomaga, ker so zaprti že več kot mesec dni in ne vedo, kdaj bodo prišli na vrsto za zaslišanje.

Trumpova vlada redno krši zakone, ki določajo koliko časa so lahko zaprti otroci in odrasli, notranja inšpekcija pa je prav tako ugotovila, da so otroci v zbirnih centrih umazani, brez dostopa do čistih oblačil, tušev in primerne hrane. Otroke in odrasle hranijo večinoma s suhim kruhom in posebno salamo, vode za tuširanje ni in ljudje skušajo zmanjšati smrad s čistilnimi krpami. Inšpektorji opozarjajo, da gre za tempirano bombo, ki lahko kmalu izbruhne v epidemijo bolezni in tudi smrti.

Inšpekcijo so opravili v petih centrih ob meji in dveh pristaniščih. Ob tem je inšpekcija pozvala k takojšnemu ukrepanju za izboljšanje razmer.