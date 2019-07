Mehičani se bodo v finalu pomerili z boljšim iz obračuna med nogometaši Jamajke in gostitelji turnirja ZDA, šestkratnimi zmagovalci in branilci naslova. Ta polfinale bo v Nashvillu v četrtek zjutraj po slovenskem času.

Izid prvega polfinalnega obračuna turnirja Concacaf Gold Cup oziroma Copa de Oro de la Concacaf se je po izteku rednega časa končal z 0:0. Zato sta ekipi odigrali še polurni sodnikov dodatek, v katerem pa so bili spretnejši Mehičani.

Sodnik je namreč že takoj po začetku podaljška dosodil najstrožjo kazen. V prerivanju pred golom je sodnik dosodil prekršek nad mehiškim igralcem. Raul Jimenez pa je priložnost z bele točke tudi izkoristil.

Mehičani so izid 1:0 ohranili do konca dodatka in se veselili uvrstitve v finale prvenstva, v katerem bodo lovili še enajsti naslov na tem turnirju. Haiti pa je končal sanjski niz, v katerem so v četrtfinalu izločili dvakratne prvake tega turnirja Kanadčane za premierni nastop v polfinalu zlatega pokala.