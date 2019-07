Gallagher je bil obtožen, da je leta 2017 z nožem večkrat zabodel najstnika, ki je bil v njegovem ujetništvu, nato pa se je fotografiral z njegovim truplom. Za fotografiranje, kar je kršitev vojaškega kodeksa, je bil obsojen na štiri mesece zapora, vendar pa je Gallagher že bil v zaporu pol leta, preden so ga do konca sodnega procesa izpustili na prostost.

Sedemčlanska vojaška porota je zasedala šest ur in se ni mogla poenotiti o krivdi, saj so Gallagherjevi kolegi različno pričali. Sedem nekdanjih tovarišev je Gallagherja obtožilo, da je najstnika večkrat zabodel, nato pa je eden od njih, Corey Scott, zatrdil, da je Iračana ubil on. Na vprašanje zakaj, je odgovoril, da bi teroristični osumljenec tako ali tako umrl.