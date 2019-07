Sin italijanskih priseljencev je bil v ZDA v preteklosti, še posebej v 80. letih, podobno znan, kot je danes predsednik Donald Trump. Tako kot Trump se je v 80. letih glasno pritoževal nad rastjo popularnosti japonskih avtomobilov v ZDA in nad domnevno nepoštenimi trgovinskimi praksami Japonske.

Prav tako kot aktualni ameriški predsednik je bil impulziven in eksploziven, čez nekaj minut pa je že pozabil, v čem je bil problem. Iacocca je bil tudi v igri za predsedniško kandidaturo, strastni kadilec cigar pa je ostal zapisan v zgodovino kot rešitelj Chryslerja in delovnih mest.

Iacocca je veljal za zadnjega glasnega in karizmatičnega uspešnega direktorja. Chrysler je imel leta 1979 za pet milijard dolarjev dolga in je proizvajal potratne ogromne cestne križarke, ki jih potrošniki takrat niso več želeli.

Banke mu niso dale kredita, ker so menile, da bo šlo podjetje po gobe, a Iacocca je šel v Washington in zvijal politične roke, dokler ni dobil 1,5 milijarde dolarjev kreditnih jamstev. S temi je Chrysler ohranil pri življenju. Roke je zvijal tudi sindikatom in izsilil nižje plače, odpustil več tisoč ljudi, zaprl 20 tovarn in uvedel nova vozila, a podjetje je preživelo.

Chrysler je že leta 1983 plačal vladi nazaj ves dolg z obrestmi, in to sedem let pred iztekom roka. Leta 1984 je uvedel proizvodnjo enoprostorcev in dobički so narasli.

Iacocco so leta 1987 pozivali, naj se poteguje za demokratsko predsedniško kandidaturo, a je prošnje zavrnil.