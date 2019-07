Na Policijski upravi Maribor so danes pojasnili, da se je v času požara v hiši nahajal 80-letni moški, ki so ga neodzivnega našli v sobi, potem ko so gasilci požar omejili, da se ta ni razširil na druge prostore.

Reševalci so na kraju požara starejšega moškega sicer skušali oživljati, vendar pri tem niso bili uspešni, saj je zaradi zadušitve z dimom umrl. Mrliška oglednica na truplu ni našla znakov nasilja, a je zaradi ugotovitve točnega vzroka smrti odredila sanitarno obdukcijo.

Kot so še sporočili s policije, je moškega iz goreče sobe še pred prihodom gasilcev skušal rešiti njegov 55-letni sin, a mu to zaradi pregostega in premočnega dima ni uspelo. Zaradi vdihovanja dima so sina z reševalnim vozilom odpeljali v ormoški zdravstveni dom, od tam pa v ptujsko bolnišnico, od koder je bil po nudenju zdravniške pomoči odpuščen v domačo oskrbo.

Kriminalisti so opravili ogled kraja požara, ki je po prvi oceni policije povzročil za okoli 3000 evrov škode, in ugotovili, da je bil pokojni moški strasten kadilec. Zaradi slabšega zdravstvenega stanja in omejene možnosti gibanja je večkrat kadil tudi v postelji, zato menijo, da je v postelji zaspal s prižgano cigareto, zaradi česar je prišlo do tlenja ter vžiga posteljnine in vzmetnice.

Na podlagi teh ugotovitev so kriminalisti tujo krivdo za požar in smrt izključili, po opravljeni sanitarni obdukciji pa bodo s poročilom seznanili tudi pristojno državno tožilstvo.