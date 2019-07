Izmaknil ji je denar

Ljubljanski kriminalisti preiskujejo več vlomov in drznih tatvin, še posebej pa izstopa predrznost dveh neznancev, ki sta se v ponedeljek dopoldne spravila na očitno preveč prijazno občanko v Novih Fužinah. »Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je na parkirišču pred trgovino do oškodovanke pristopil neznanec, razgrnil zemljevid in jo spraševal za pot, medtem je drugi moški izkoristil njeno nepozornost in ji iz torbice odtujil kuverto z denarjem. Svetujemo, da ste pozorni, ko do vas pristopijo neznanci in vas ogovorijo. Torbice, nahrbtnike, vrečke imejte vedno pod nadzorom. Ne dovolite, da se vam preveč približajo, in vedno naj bodo na primerni razdalji,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.