Po lastniških spremembah v Gorenjski banki, Novi Ljubljanski banki in Abanki bo v prihodnjih dneh novega lastnika oziroma več lastnikov dobila še Addiko banka. Gre za banko, ki se je v preteklosti imenovala Hypo Group Alpe Adria. V lasti ima razvejeno mrežo poslovalnic v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in Črni gori, bančne storitve pa zagotavlja približno 860.000 strankam. Prek luksemburške družbe Al Lake sta leta 2015 Addiko banko prevzela ameriški finančni sklad Advent International, ki je pridobil 80 odstotkov delnic, in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), ki je postala petinska lastnica banke. Prevzem naj bi ju stal okoli 100 milijonov evrov.

Po sistemu prve javne ponudbe delnic (IPO), torej na podoben način, kot je bila lani novembra privatizirana Nova Ljubljanska banka (NLB), nameravata Advent Internacional in EBRD na dunajski borzi prihodnji četrtek izdati delnice Addiko banke. Predvidena je prodaja 50 odstotkov plus ene delnice, je poročal Reuters. Razpon cene za prodajo 9,75 milijona delnic je določen na intervalu od 19 do 23 evrov za delnico. Poleg tega obstaja možnost tako imenovane presežne dodelitve 1,46 milijona oziroma 15 odstotkov vseh izdanih delnic banke.

Dodatne dividende Iztržek od prodaje Abanke znaša 0,74-kratnik knjigovodske vrednosti, medtem ko je bila NLB lani privatizirana za 0,67-kratnik. Nova KBM je bila leta 2015 prodana za 0,39-kratnik knjigovodske vrednosti. Da bi spodbudila vlagatelje k nakupu delnic, Addiko banka ponuja dodatne dividende. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA v prihodnjih treh letih pričakujejo skupno izplačilo dividend v višini 182 milijonov evrov. Od tega bo prihodnje leto izplačanih 40 milijonov evrov rednih dividend in 60 milijonov evrov izrednih dividend. Skupina Addiko je lani ustvarila dobrih 104,2 milijona evrov dobička po davkih, kar na letni ravni predstavlja 150-odstotno rast. Konec lanskega leta je upravljala 198 poslovalnic, od tega dvajset v Sloveniji. Slovenska podružnica je v letu 2018 ustvarila 37,5 milijona evrov dobička, kar je bilo skoraj sto odstotkov več kot leta 2017. V obravnavanem obdobju so se neto finančni prihodki povečali za 13,2 odstotka – na 48,8 milijona evrov. Ob tem so se čiste obresti povečale za 15,4 odstotka in so znašale 38,9 milijona evrov. Kot so v Addiko banki navedli v letnem poročilu, je bila tolikšna rast predvsem posledica potrošniškega financiranja z visokimi obrestmi. Pozitivnemu trendu čistih obresti je sledila rast čistih provizij, ki so konec leta znašale 9,4 milijona evrov, kar v primerjavi z letom 2017 predstavlja rast v višini dobrih šest odstotkov. Ta izvira iz povečanega poslovanja z obročnimi karticami, večjega obsega plačilnega prometa in prodaje zavarovalniških produktov. Bilančna vsota Addiko banke se je lani povečala za dobrih pet odstotkov, na 1,62 milijarde evrov. Konec lanskega leta je imela Addiko banka 4,4-odstotni tržni delež, kar je bilo 0,4 odstotne točke več kot leto pred tem. Slovensko izpostavo Addiko banke od junija lani vodi Andrej Andoljšek, ki je bil pred tem predsednik uprave Gorenjske banke.