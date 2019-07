Iraški premier Adel Abdul Mahdi je kot vrhovni vojaški poveljnik ukazal pripadnikom ljudskih mobilizacijskih sil, ustanovljenih pred petimi leti v času resne nevarnosti, da si samooklicana Islamska država podredi poleg Mosula tudi Bagdad, da se v celoti vključijo v iraško redno vojsko ali pa razorožijo. Večino od okoli 40 nacionalističnih milic, ki so ideološko razpetih v vrsto frakcij, predstavljajo šiitske, katerih vodstva podpira sosednji Iran, čeprav uradno predstavljajo sestavni del iraške armade od decembra 2016, in sicer pod krovno organiziranostjo kot ljudske mobilizacijske enote (PMU).

Zakon, ki je pripadnikom milic, med katerimi so tudi suniti, kristjani in jazidi, določil enake odgovornosti in pravice kot vojakom redne iraške armade, jim prepoveduje vsako povezavo s političnimi ali družbenimi skupinami, v resnici pa ta »depolitizacija« ni stekla. Nekatere grupacije v nasprotju z zakonom delujejo neodvisno od vojaškega poveljstva, čeprav jih je k polni integraciji pozval tudi njihov idejni oče ajatola Ali al Sistani, ki je leta 2016 izdal fatvo Iračanom o obrambi njihovih mest pred Islamsko državo.

Z izdajo ukaza o popolni integraciji milic z redno armado in navodila njihovim voditeljem, da izberejo med tem in civilno politično dejavnostjo, želijo iranske oblasti preprečiti, da bi se vse bolj zaostreni spor med Teheranom in Washingtonom prelil v še eno nadomestno vojno, znova na njihovih tleh. Ena z ameriškim blagoslovom od leta 2015 že poteka v Jemnu z jasnim rivalstvom Irana in Savdske Arabije prek sektaštva tamkajšnjih sunitov in šiitov, obnovitev takšnega scenarija v Iraku pa ob pritiskih na Iran niti zdaleč ni v interesu ZDA. Mahdijev ukaz je tako pravzaprav washingtonska zahteva, da Bagdad milice docela spravi pod svoj nadzor in pretrga vse niti njihovih voditeljev z Iranom. Temu je služilo tudi opozorilo, da bodo ZDA posredovale z vojaško silo proti grupacijam v Iraku, če bodo ogroženi ameriški interesi.