Tako želeno presenečenje ni bilo daleč, a na koncu se slovenski ženski košarkarski reprezentanci ni izšlo. Na tekmi dodatnih kvalifikacij za četrtfinale na evropskem prvenstvu je po izenačeni bitki proti favorizirani Belgiji klonila v končnici, kjer ji je zmanjkalo zbranosti in tudi nekaj športne sreče. Košarkarice selektorja Damirja Grgića so imele najmlajšo zasedbo na prvenstvu stare celine, zato lahko upravičeno upajo na boljše rezultate v prihodnosti.

Potem ko je Slovenija na zadnji skupinski tekmi v Nišu proti Italiji prikazala povsem brezkrvno igro, je bilo tokrat proti Belgiji povsem drugače. Varovanke selektorja Grgića so kar prekipevale od energije, kar je bilo vidno od samega začetka. Agresivna igra v obrambi je povsem zmedla nasprotnice in njihovega selektorja Philipa Mestdagha, ki ob robu parketa kar ni mogel verjeti, kaj se dogaja. Slovenke so »letele« po parketu beograjske Arene, dodatno iskrico pa je dodala še Eva Lisec, ki je v igro vstopila sredi prve četrtine in tako zaigrala prvič po poškodbi mečne mišice, ki jo je staknila na prvi tekmi proti Madžarski. Zanimivo je, da je pri Belgijkah v prvih desetih minutah vseh deset točk dosegla samo ena igralka, in sicer Julie Allemand, medtem ko je druga strelka prvenstva Emma Meesseman do polčasa zbrala le štiri. Na glavni odmor so Belgijke po silovitem jurišu v drugem delu druge četrtine krenile s točkama prednosti, potem ko so še v 14. minuti zaostajale za kar 15 točk. Od takrat jim je predvsem po zaslugi številnih napak in zgrešenih metov Slovenk uspel delni izid kar 22:5, s katerim so povsem spreobrnile potek obračuna.

Petnajstminutni odmor med drugo in tretjo četrtino je ohladil nalet Belgije, za kar je bila zaslužna tudi Slovenija. Selektor Grgić je v slačilnici gotovo povzdignil glas in igralkam vlil dodatno samozavest, saj so na parketu znova delovale odločne in agresivne. Na tribunah je pesti za slovensko reprezentanco in sestro Tejo Oblak stiskal tudi vratar Atletica Madrid Jan Oblak, ki ni mogel biti zadovoljen z dejstvom, da sta imeli na začetku zadnje četrtine tako Oblakova kot Baričeva po štiri osebne napake. V izenačeni končnici je imela Slovenija dobro minuto pred koncem pri vodstvu za dve točki izjemno priložnost, da poviša prednost, a je Shante Evans zgrešila met iz obrata pod obročem. Pri zaostanku za dve točki je Oblakova zgrešila polaganje, po skoku v napadu pa še Liščeva in upanja o napredovanju v četrtfinale je bilo konec.

»Zelo sem razočarana. Tekmo smo imele pod nadzorom, na koncu pa nam ni uspelo stisniti in priti do zmage. Zgrešile smo nekaj zicerjev, a tudi sodniška piščalka bi se lahko oglasila pri katerem od poskusov. Očitno je, da tudi pri sodnikih še nimamo takšnega renomeja kot denimo Belgija. Naredile smo korak naprej od zadnjega prvenstva in izpolnile osnovni cilj, saj smo se prebile v Beograd, a to je trenutno slaba tolažba. Ostal bo grenak priokus, saj smo bile resnično blizu četrtfinalu,« je po koncu za televizijo Kanal A povedala ena najboljših slovenskih posameznic Teja Oblak.