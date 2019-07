Minevata dve leti, odkar je Slovenija zmagala v drugem razredu svetovne lige in se uvrstila med odbojkarsko elito. A nastopa v njej ni nikoli dočakala, saj je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) tekmovanje ukinila, ustanovila novo ligo 16 reprezentanc, Slovencem pa odrekla povabilo v njej. »Nepravično je, da se takrat nismo uvrstili,« krivice še vedno ni pozabil Tine Urnaut. A kapetanu Slovenije in njegovim reprezentančnim kolegom se v naslednjih petih dneh ponuja nova priložnost, da tako FIVB kot preostalemu svetu spet dokažejo, da si igranje med odbojkarsko smetano zaslužijo. Na tako imenovanem pokalu challenge v ljubljanskih Stožicah, ta bo za slovenske odbojkarje prvi od treh pomembnih tekmovanj v letošnjem poletju, se bodo od danes dalje skupaj s Čilom, Egiptom, Kubo, Turčijo in Belorusijo potegovali za prvo mesto in uvrstitev v svetovno ligo. Moštva bodo na turnirju razdeljena v dve skupini, Slovenija bo nastopila v skupini A skupaj s Čilom in Turčijo. Dve najboljši moštvi bosta nato napredovali v sobotni polfinale, v nedeljo pa sledi še veliki finale. »Fantje so pridno in trdo trenirali. Skrbi me le, ker nismo imeli veliko pripravljalnih tekem. Odigrali smo le dva obračuna z Egiptom. Vseeno mislim, da smo pripravljeni na turnir,« je samozavesten selektor Slovenije Alberto Giuliani. Manjše skrbi mu povzroča tudi slabša pripravljenost Dejana Vinčića in Mitje Gasparinija, medtem ko ima težave s poškodbo Žiga Štern. Kljub temu Giuliani na vprašanje, ali je Slovenija v Stožicah favorit za končno zmago, odgovarja pritrdilno. »Favoriti smo, ker je kakovost naše ekipe dobra. Resda za sabo nimamo veliko tekem, vendar pričakujem, da bomo skozi tekmovanje dvignili našo raven,« še razmišlja Italijan.

Prva prepreka na poti do finala bodo odbojkarji Čila, s katerimi se Slovenija ni še nikoli pomerila in predstavljajo največjo neznanko. »Čile najmanj poznamo. Vemo, da imajo dobrega korektorja, da imajo dobrega sprejemalca, ki igra v Italiji, da imajo dobre centralne blokerje. Gojijo hitro igro, težko pa jih je s kom primerjati. Težko rečem, kje so v primerjavi z Argentino in Brazilijo, saj so posnetki eno, tekma na igrišču pa povsem nekaj drugega,« priznava Urnaut. Obenem poudarja, da se ekipa ne osredotoča na končno zmago, temveč le na posameznega nasprotnika. »Ne razmišljamo, ali smo favoriti ali ne, ne razmišljamo več, kako so nas pred dvema letoma prizadeli, ne razmišljamo, kakšno bo veselje, če se uvrstimo, ne razmišljamo, kakšno bo razočaranje, če nam ne uspe. Če se hočemo uvrstiti v ligo narodov, moramo razmišljati tekmo po tekmo in se osredotočiti predvsem nase,« še pravi sprejemalec.