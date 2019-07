Gledalci so v dvoboju Zidanškove in Bouchardove v prvem nizu videli kar pet »breakov«, na veselje privržencev slovenske igralke je slednja naredila enega več, odločilnega v osmi igri. Zidanškova je tudi drugi niz začela izvrstno, po dveh »breakih« je povedla s 3:0 in v resne škripce spravila finalistko Wimbledona iz leta 2014. Toda slednja še ni obupala, takoj sama odvzela servis tekmici in prišla na 2:3, zatem pa z novim »breakom« izid izenačila. V nadaljevanju niza so gledalci spremljali izenačeno predstavo, v 12. igri pa je Kanadčanka izkoristila tretjo žogico za niz.

V tretjem nizu je Zidanškova takoj odvzela servis tekmici, znova povedla s 3:0, v četrti igri pa izgubila igro na svoj servis. Strah pred ponovitvijo drugega niza se je takrat zdel odveč, saj je Slovenka naredila še tretji »break« v nizu in prišla na 4:1. Po skupno že 15. »breaku« dvoboja je Bouchardova zmanjšala zaostanek na 2:4, s 16. pa je Kanadčanka znova izničila prednost Slovenke in izenačila na 4:4. Dvoboj preobratov pa se je nadaljeval tudi v deveti igri tega niza, takrat pa v korist Zidanškove, ki je povedal s 5:4 in nato servirala za zmago in 2. krog.

A to se ni uresničilo. Sedemnajsta izgubljena igra na lasten začetni udarec je pomenila novo izenačenje. Bouchardova je nato igro na svoj servis dobila za 6:5, Zidanškova je spet izenačila in z novim »breakom« prišla do prednosti s 7:6. Znova je nato servirala za zmago, takrat pa ji je po več kot dveh urah in 20 minutah boja vendarle uspelo.

Slovenko v 2. krogu čaka 15. nosilka, Kitajka Qiang Wang, ki je uvodoma premagala Belorusinjo Vero Lapko s 6:2 in 6:2. Zidanškova z Wangovo še ni igrala.

Že pred tem je Aljaž Bedene v 1. krogu izgubil proti Berrettiniju po treh urah igre. Bedene je prvi niz dobil po tem, ko je v četrti igri odvzel servis Italijanu in prednost obdržal do konca niza. V drugem je Slovenec dobro začel in takoj naredil »break«, toda za razliko od prvega niza mu takrat ni uspelo prednosti obdržati, izgubil je tako četrto kot šesto igro, ko je serviral, tako da se je Berrettini veselil izenačenja v nizih.

Tretji niz se je v Italijanovo korist nagnil v tretji igri, ko je Bedene, 85. na lestvici ATP, izgubil na svoj servis, piko na i pa je Berrettini postavil z novim »breakom« v sedmi igri.

V četrtem sta bila igralca zelo izenačena, igrala tudi zelo dolge igre, posledično pa je niz odločila podaljšana igra, v kateri je Italijan hitro povedel s 3:0. Ob koncu je izkoristil drugo zaključno žogico za zmago s 7:3.