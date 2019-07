• So divjad v zadnjem desetletju požrli komarji, jo je razžrla rja ali so jo po nalogu oblasti odvzeli lovci iz lovišč z odstrelom?

• Lovska organizacija ima status naravovarstvene organizacije. Kako to vpliva na redukcijske odstrele divjadi, ki jih določa neoliberalna in kmetijska politika?

• Koga ali kaj pri odstrelu divjadi in velikih zveri podpira strokovno-znanstveni svet pri Lovski zvezi Slovenije?

• Zaradi visokih redukcijskih odstrelov rastlinojede divjadi v zadnjem desetletju zmanjkuje naravne hrane za volkove. Ali lahko preživijo volkovi tako, da jih prevzgojimo v vegetarijance, ki bodo živeli samo ob travi, listju in užitnih gobah?

• Po prepovedi krmljenja medvedov na mrhoviščih s klavničnimi ostanki in divjadjo, ki konča v hudih zimah in prometu, lačni medvedi iščejo odpadke in zavrženo hrano po smetiščih in ob kmetijah. Ali se taki medvedi odstrelijo po posebnih odločbah in na podlagi predlogov komunalnih podjetij za ravnanje z odpadki?

• Skrbne matere medvedke spodijo ali napadejo ljudi ob nenadnih in presenečenih srečanjih, če presodijo, da so ogroženi njihovi mladiči. Je zato treba take medvedke prevzgojiti v zaprtih oddelkih, njihove mladiče pa v prevzgojnih zavodih?

• Vodi lovsko organizacijo izvoljeno vodstvo ali kmečki lobi s kmečkim sindikatom in s kmetijsko-gozdarsko zbornico?

Janez Černač, Stara Cerkev