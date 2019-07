S prvim julijem se v najboljših evropskih ligah tradicionalno odpre poletna nogometna tržnica. Ta je v zadnjih letih poskrbela za številne rekorde, od najvišje vsote denarja za enega nogometaša do skupno največ porabljenega denarja v najboljših petih ligah v zadnjih letih.

Čeprav je od uradnega začetka minilo le nekaj dni, je bilo veliko prestopov dogovorjenih že prej. Na vrhu najdražjih prestopov je Belgijec Eden Hazard. Ta je po sedmih letih zapustil modri del Londona in se za odškodnino v višini sto milijonov evrov preselil v Real Madrid. Na drugem mestu je francoski branilec Lucas Hernandez, ki bo za 80 milijonov evrov zapustil Atletico Madrid in okrepil Bayern München. Le pet milijonov evrov manj je Barcelono stal nizozemski vezist Frenkie de Jong. Na trenutnem četrtem mestu pa je že prvi igralec z območja Balkana, kjer nogometaši v zadnjih letih vse bolj pridobivajo ugled in ceno na nogometni tržnici. Luka Jović je najprej za pet milijonov iz Benfice prestopil v Eintracht Frankfurt, ta pa ga je nato takoj prodal v madridski Real za 60 milijonov evrov.

Za najdražjim Srbom malenkostno zaostaja najdražji Hrvat letošnjega poletja. To je postal Mateo Kovačić, ki je po letu dni posoje v londonskem Chelseaju tudi uradno postal član kluba s Stamford Bridgea. Modri so Realu za Hrvatove storitve nakazali 45 milijonov evrov.

Iz držav nekdanje Jugoslavije se prestopi obetajo še nekaterim znanim nogometašem. Sagi s selitvijo kapetana Bosne in Hercegovine Edina Džeka iz Rome v Inter še ni videti konca, nov klub pa bo najbrž poiskal tudi Hrvat Ante Rebić. Napadalca Frankfurta so mediji v začetku poletja najprej selili k Interju, a kot kaže, bo okrepil vrste madridskega Atletica. Ta za novo sezono sestavlja močno in prenovljeno ekipo, za dobitnika srebrne medalje z lanskega svetovnega prvenstva pa bodo morali Madridčani odšteti okoli 40 milijonov evrov.